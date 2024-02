Jerry Seinfeld huiduit copios în New York! Protestarii l-au acuzat că sponsorizează genocidul

Zeci de protestari furioși au pichetat clădirea din New York în care a avut loc ediția din acest an a evenimentului State of the World Jewry (n.r. - Starea Comunității Evreiești la nivel mondial). Ceremonia a fost organizată de Bari Weiss, editorialistă la New York Times și fondatoare al publicației online The Free Press, la centrul cultural 92nd Street Y din Manhattan.

Fiecare invitat care a intrat sau a părăsit clădirea a fost huiduit și jignit de protestatari pro-Palestina, care i-au acuzat că sunt coautori au unui genocid întreprins de armata israeliană în Fâșia Gaza. Doi dintre protestatari au fost arestați de către forțele de ordine, după ce au încercat să forțeze baricadele și au ignorat avertismentele polițiștilor.

Seinfeld, numit "criminal" și "monstru"

Printre cei jigniți s-a aflat și Jerry Seinfeld, celebrul actor de comedie și artist de stand up comedy, căruia i s-a strigat "Ești un suporter al genocidului, ești un suporter al criminalilor!" și "Nenorocitule, ești un monstru și un criminal!". Acesta vizitase kibbutz-ul Be'eri de la granița cu Gaza, în decembrie 2023, pentru a întâlni supraviețuitorii atacului Hamas.

Actorul, cunoscut pentru crearea sitcom-ului "Seinfeld", considerat unul dintre cele mai bune seriale de comedie din toate timpurile, a acuzat că mișcările antisemite au luat amploare în SUA, în ultimul an. Acesta a fost păzit de polițiști și s-a urcat rapid într-o mașină de teren pentru a evita contactul prelungit cu protestarii, care le reproșau invitaților și uciderea profesorului și poetului palestianian Refaat Alareer, ucis într-un atac israelian în luna decembrie.

Atacul Hamas a împărțit lumea în două

Conflictul dintre armata israeliană și Hamas a început pe 7 octombrie 2023, după ce teroriști palestinieni au trecut ilegal granița și au ucis 1.200 de persoane și au răpit alte câteva sute. Israelul a denunțat barbaria atacului și folosirea violurilor ca armă psihologică. Drept ripostă, IDF a intrat în Fâșia Gaza, unde a început un proces de deradicalizare și demilitarizare, în care ar fi căzut victime aproape 30.000 de palestinieni, în majoritate civili.

Opinia publică internațională s-a împărțit în două părți, una solidară cu Israelul, pe care o încurajează să-și apere granițele și securitatea națională, și una pro-palestianiană, care acuză țara condusă de Beniamin Netanyahu de genocid. Prim-ministrul Israelului a transmis că militarii săi vizează doar teoriștii și depozitele de arme, dar că aceștia au ca strategie să se camufleze în clădiri civile, precum spitale sau școli, de unde desfășoară un război de gherilă. Recent, Israelul a atacat ținte Hezbollah de peste granița nordică cu Libanul, care ar putea deschide un alt front sângeros.

