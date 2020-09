Anuntul care va FRANGE INIMI! Unul dintre cei mai doriti fotbalisti ai planetei s-a LOGODIT! Cum a cerut-o Ronaldo pe Georgina in casatorie

Cristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez s-au logodit.

Cristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez s-au logodit in vacanta de vis petrecuta pe iachtul personal al fotbalistului.

Georgina i-a organizat o petrecere surpriza portughezului, la care au fost invitati mai multi prieteni apropiati. In urma acestui eveniment, Ronaldo i-a cerut mana, iar ea ar fi acceptat cererea in casatorie. In cadrul unei emisiuni mondene apartinand unei televiziuni portugheze, un jurnalist lusitan a mentionat ca la eveniment nu a fost prezent niciun membru din cadrul familiilor celor doi indragostiti, iar logodna va fi oficializata in curand.

Ba mai mult de atat, jurnalistul respectiv a declarat ca fotbalistul lui Juventus se gandeste si la retragerea sa din fotbal, conform Mundo Deportivo.

"Cristiano a cumparat o bucata de teren cu 8 milioane de euro. Georgina il viziteaza in fiecare luna si va fi casa la care merg cand se va retrage din fotbal. Este evaluat la 20 de milioane de euro".

Georgina Rodriguez a postat pe contul ei oficial de Instagram o poza care adevereste faptul ca a primit inelul de logodna de la Cristiano Ronaldo.