Marius Șumudică a vorbit despre Atsu, scos cu viață de sub ruinele blocului în care locuia la etajul 9! Dezvăluiri cutremurătoare despre un fost jucător 

Cele două cutremure de magnitudine 7,8, respectiv 7,5 pe scara Riechter au provocat peste 5.000 de morți în Turcia și Siria și alte zeci de mii de victime. Unele dintre cele mai afectate orașe din Turcia au fost Gaziantep și Malatya, orașe în care Mariuș Șumudică a pregătit două echipe.

Tehnicanul a comentat „miracolul” lui Christian Atsu, fost jucător la Chelsea și Newcastle, care a fost prins sub dărâmăturile blocului de 13 etaje în care locuia, apartamentul său aflându-se la etajul 9. Jucătorul a fost scos în viață de autorități, după cum a informat presa turcă în dimineața de marți, însă există multe alte persoane de negăsit.

Marius Șumudică, dezvăluiri dureroase după cutremurele din Turcia și Siria

Șumudică a vorbit despre cazul lui Atsu, dezvăluind totodată că un fost portar de-ai săi nu este de găsit, după ce s-a dat jos din pat și a mers fix în zona în care blocul în care locuia s-a prăbușit. Mai mult, antrenorul a declarat că un fost coleg de-ai săi are nu mai puțin de 15 rude dispărute.

„Așa ceva nu are cum să nu te marcheze pe viață. Eu nu sunt turc, nu am casă acolo, nu am rude, dar faptul că știu oameni care trăiesc zonele alea și îmi revin în cap locuri prin care am umblat mă afectează foarte mult. Eu am alături de mine, în staff, un coleg turc și ajung și la mine multe informații, deoarce el este în permanență în legătură cu apropiații săi.

M-am bucurat enorm când mi-a spus că Atsu a scăpat cu viață dintr-un bloc de 13 etaje, mai ales că el stătea la etajul 9. Mi se pare un miracol! La fel m-am bucurat și când mi s-a spus că a fost salvat un bebeluș de două luni, în condițiile în care nimeni nu era foarte îmbrăcat. S-a întâmplat noaptea, oamenii erau în case, în pijama, dormeau ...

Din păcat însă stau cu sufletul la gură să văd ce se întâmplă cu un fost jucător de-ai mei, un portar, care nu este de găsit. El și soția lui dormeau, iar când a început cutremurul el s-a trezit mai repede și s-a dus pe hol. Partea aia de bloc s-a prăbușit, iar cea în care era patul a rămas în picioare.

Sau cum să nu te afecteze emoțional când auzi că un fost coleg, Riza Calimbay, trăiește o asemenea tragedie încât să aibă 15 rude, parcă, dispărute. Aproape că nu-ți vine să crezi că omul poate trece peste asemenea tragedii. Dar nu ai încotro”, a declarat Marius Șumudică conform Digi Sport.