Kira Hagi, pe scenă de ziua ei! Lipă, Alexandra Dulgheru și Narcisa Lecușanu au râs în hohote la piesa de teatru

Kira Hagi joacă în piesa ”Sistemul Perfect”. Lipă, Alexandra Dulgheru și Narcisa Lecușanu au fost în sală și au râs în hohote la piesa de teatru.

Foto: Pro TV

Fostele sportive ale României au fost invitate pe scenă la sfârșitul spectacolului. Kira va merge cu spectacolul și la Târgu Mureș și Constanța.

”(n.r. Cât de mult ai muncit să ajungi aici?) Păi, să spunem ani de zile ca să ajungi aici, să poți să joci o comedie alături de niște actori consacrați”, a spus Kira.

Narcisa Lecușanu a venit cu fiica ei, care vrea să se facă actriță: ”Îmi place foarte mult actoria, mă pasionează”, a spus Maria Lecușanu.

Kira Hagi a fost întrebată și despre naționala României, care a ratat al șaptelea Campionat Mondial consecutiv după ce a pierdut semifinala barajului cu Turcia, scor 0-1.

”Suntem suporterii lor și vom fi pe viață, pentru că suntem români și e de datoria noastră să-i susținem și la bine, și la greu”, a mai spus Kira Hagi.