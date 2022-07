Jucătorul împrumutat de Chelsea la AC Milan a fost arestat de poliția italiană, în plină stradă și percheziționat de un om al legii, în timp ce o polițistă ținea îndreptată arma spre o persoană aflată în mașina jucătorului.

Momentul a fost filmat de un participant la trafic, care a dezvăluit că poliția l-a arestat eronat pe Bakayoko, fotbalistul fiind confundat. În momentul în care autoritățile au constatat eroarea făcută, mijlocașul defensiv a fost lăsat să plece, scrie sportal.blic.rs.

Tiemoué Bakayoko was arrested by mistake by the Italian police before later found out ! The facial look of the police ???? #Bakayoko #italy pic.twitter.com/Vuc3N1RXkL