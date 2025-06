Într-un interviu acordat vineri canalului de YouTube "Colinterview", fotbalistul a descris modul în care s-a simțit trădat și umilit de tehnicianul român.



Bakayoko, care a semnat cu PAOK în vara anului trecut, a povestit că, deși știa că Lucescu este un antrenor bun, a fost derutat de sistemul "special" al acestuia. Primele șase luni au fost extrem de complicate, susține francezul, culminând cu o accidentare la gambă în luna noiembrie, care l-a ținut pe tușă șase săptămâni.



Bakayoko s-a simțit trădat de Lucescu



Momentul rupturii totale s-a produs la revenirea sa după accidentare, la finalul lunii ianuarie. Bakayoko susține că, deși clubul îi transmisese să se pregătească pentru a ajuta echipa în a doua parte a sezonului, a fost tratat ca un străin.



"Am început să simt că... nu mai fac parte din echipă. E greu de explicat, dar simți asta din comportamente. Am simțit tendința. Am cerut să vorbesc cu antrenorul. Am vorbit și m-a liniștit, mi-a spus: «Nu, nu e nicio problemă. Totul e bine. Am nevoie de tine». La scurt timp după, agenții mei au fost informați că nu voi continua la PAOK. Chiar nu am înțeles nimic!", a spus Bakayoko.



Mijlocașul francez a lansat și o acuzație directă la adresa caracterului lui Răzvan Lucescu: "Poate că îi este greu să confrunte jucătorii în situații față în față. Este prima dată în cariera mea când mi s-a întâmplat așa ceva".



Calvarul a continuat pentru fostul internațional francez, care a fost trimis să se antreneze cu echipa a doua în ultimele trei luni ale sezonului. "Să mă antrenez cu echipa, dar să nu fiu în echipă... Asta a fost o premieră în cariera mea. În ultimele trei luni nici măcar nu am mai fost la prima echipă. M-am antrenat cu echipa a doua. Fără să joc, doar antrenamente", a încheiat, dezamăgit, Tiemoue Bakayoko.