Brazilianul este acuzat că a violat o tânără într-un club din Barcelona pe 30 decembrie, iar din ianuarie se află la închisoare. Deși inițial Joana Sanz, cu care se căsătorise în 2017, a fost să îl viziteze de câteva ori, tânăra a anunțat recent că divorțează de fotbalist.

După anunțul făcut de model, aceasta a primit numeroase mesaje pe rețelele de socializare, fiind acuzată că l-a părăsit pe Dani Alves când se află într-o situație delicată.

Joana Sanz nu a ezitat să le răspundă celor care au criticat-o pentru decizia luată, comentând că: "El a pierdut totul, când a ales să mă înșele în timp ce mama mea era pe moarte".

Ce a spus Joana Sanz despre despărțirea de Dani Alves



Joana a fost recent surprinsă la Brians 2, unde Dani Alves se află închis, iar de atunci au apărut mai multe speculații legate de situația celor doi. Într-un interviu acordat Leticiei Requejo aceasta a oferit detalii.

„Nu avem ce să vorbim despre bani pentru că eu și Dani avem bunurile separate, nu deținem nimic la comun. Singura dată când am vorbit despre bani a fost la începutul acestei situații, eu eram copleșită și am cerut prin intermediul avocatului său să îmi ofere un apartament în Paris, unde mergeam să lucrez.

Nu am avut nevoie niciodată de ceva de la el, am avut fiecare bunurile lui și treaba noastră. Nu am vrut niciodată să îmi las munca și să trăiesc întreținută de el.

Nu îl voi judeca el, pentru asta este justiția. Când voi putea îl voi vedea mereu ca să știu cum este, cum se simte și să văd ce face. E o situație foarte complicată, dar eu merg înainte”, a declarat Joana conform sport.es.