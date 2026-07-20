Campion mondial la 19 ani. Singurul trofeu care îi mai lipsește lui Lamine Yamal pentru a câștiga tot în fotbal

Spania a cucerit C upa Mondială din 2026 , după ce a învins Argentina în marea finală, adjudecându-și trofeul suprem pentru a doua oară în istorie, grație golului decisiv marcat de Ferran Torres în prelungiri. La doar 19 ani, Lamine Yamal a pus succesul colectiv pe primul plan, încheind turneul cu un gol și un penalty obținut.

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Liga Campionilor, piesa lipsă din palmares

Deși a ridicat deja deasupra capului cele mai importante trofee internaționale, Campionatul European și Cupa Mondială, lui Lamine Yamal, tânărul jucător de la Barcelona, îi mai lipsește o singură competiție de mare anvergură pentru a spune că câștigat tot în fotbal la o vârstă fragedă: Liga Campionilor. Cea mai bună performanță a sa în acest turneu rămâne semifinala din 2025, etapă în care formația catalană a fost eliminată de Inter Milano.

Câștigarea competiției supreme intercluburi reprezintă cheia care i-ar asigura prezența și în celelalte finale derivate care îi lipsesc din vitrină, precum Supercupa Europei.

Pe plan internațional, spaniolul mai are de luat o revanșă și în Liga Națiunilor, o competiție pe care a ratat-o la limită în 2025. Finală pierdută la loviturile de departajare în fața Portugaliei. Cu toate acestea, având deja titlul european și pe cel mondial, Lamine Yamal se bucură de un palmares pe care multe dintre legendele sportului nu au reușit să îl atingă într-o carieră întreagă.