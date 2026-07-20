Campion mondial la 19 ani. Singurul trofeu care îi mai lipsește lui Lamine Yamal pentru a câștiga tot în fotbal

Campion mondial la 19 ani. Singurul trofeu care îi mai lipsește lui Lamine Yamal pentru a câștiga tot în fotbal CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După victoria Spaniei la Cupa Mondială din 2026, ibericul mai are un singur pas pentru a câștiga tot ce se poate în fotbal.

TAGS:
Lamine YamalSpaniaBarcelona
Din articol

Spania a cucerit Cupa Mondială din 2026, după ce a învins Argentina în marea finală, adjudecându-și trofeul suprem pentru a doua oară în istorie, grație golului decisiv marcat de Ferran Torres în prelungiri. La doar 19 ani, Lamine Yamal a pus succesul colectiv pe primul plan, încheind turneul cu un gol și un penalty obținut.

  • Messi yamal 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Liga Campionilor, piesa lipsă din palmares

Deși a ridicat deja deasupra capului cele mai importante trofee internaționale, Campionatul European și Cupa Mondială, lui Lamine Yamal, tânărul jucător de la Barcelona, îi mai lipsește o singură competiție de mare anvergură pentru a spune că câștigat tot în fotbal la o vârstă fragedă: Liga Campionilor. Cea mai bună performanță a sa în acest turneu rămâne semifinala din 2025, etapă în care formația catalană a fost eliminată de Inter Milano.

Câștigarea competiției supreme intercluburi reprezintă cheia care i-ar asigura prezența și în celelalte finale derivate care îi lipsesc din vitrină, precum Supercupa Europei.

Pe plan internațional, spaniolul mai are de luat o revanșă și în Liga Națiunilor, o competiție pe care a ratat-o la limită în 2025. Finală pierdută la loviturile de departajare în fața Portugaliei. Cu toate acestea, având deja titlul european și pe cel mondial, Lamine Yamal se bucură de un palmares pe care multe dintre legendele sportului nu au reușit să îl atingă într-o carieră întreagă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei
Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei
ARTICOLE PE SUBIECT
Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi
Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi
Lionel Messi și Lamine Yamal au stabilit împreună un record în finala CM 2026
Lionel Messi și Lamine Yamal au stabilit împreună un record în finala CM 2026
Nu a uitat! Mesajul scris pe bentița lui Lamine Yamal, la finala Cupei Mondiale
Nu a uitat! Mesajul scris pe bentița lui Lamine Yamal, la finala Cupei Mondiale
ULTIMELE STIRI
Rapid - Sepsi 1-0, în prima etapă din Superliga României. Pașcanu a salvat revenirea lui Pancu în Giulești
Rapid - Sepsi 1-0, în prima etapă din Superliga României. Pașcanu a salvat revenirea lui Pancu în Giulești
Mihai Stoica a spus-o direct! Pe cine vede favorit la Balonul de Aur după încheierea Cupei Mondiale
Mihai Stoica a spus-o direct! Pe cine vede favorit la Balonul de Aur după încheierea Cupei Mondiale
Fiesta ca în filme la Madrid! Peste un milion de oameni, alături de campionii lui Luis de la Fuente
Fiesta ca în filme la Madrid! Peste un milion de oameni, alături de campionii lui Luis de la Fuente
U Cluj își vinde vedeta în Anglia: negocierile sunt avansate
U Cluj își vinde vedeta în Anglia: negocierile sunt avansate
Cum a fost primit Daniel Pancu în Giulești. Scenografia specială afișată de fani la meciul cu Sepsi
Cum a fost primit Daniel Pancu în Giulești. Scenografia specială afișată de fani la meciul cu Sepsi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”

Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”

Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale

Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Spania, campioană după 1-0 cu Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Spania, campioană după 1-0 cu Argentina

Tragere la sorți, turul 3 Conference League | CÂT NOROC pentru FCSB! Posibilele adversare și pentru CFR Cluj și U Cluj

Tragere la sorți, turul 3 Conference League | CÂT NOROC pentru FCSB! Posibilele adversare și pentru CFR Cluj și U Cluj

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției!

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției!

Bătaie după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0! Scene ireale

Bătaie după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0! Scene ireale



Recomandarile redactiei
Fiesta ca în filme la Madrid! Peste un milion de oameni, alături de campionii lui Luis de la Fuente
Fiesta ca în filme la Madrid! Peste un milion de oameni, alături de campionii lui Luis de la Fuente
U Cluj își vinde vedeta în Anglia: negocierile sunt avansate
U Cluj își vinde vedeta în Anglia: negocierile sunt avansate
Cum a fost primit Daniel Pancu în Giulești. Scenografia specială afișată de fani la meciul cu Sepsi
Cum a fost primit Daniel Pancu în Giulești. Scenografia specială afișată de fani la meciul cu Sepsi
Rapid - Sepsi 1-0, în prima etapă din Superliga României. Pașcanu a salvat revenirea lui Pancu în Giulești
Rapid - Sepsi 1-0, în prima etapă din Superliga României. Pașcanu a salvat revenirea lui Pancu în Giulești
Mihai Stoica a spus-o direct! Pe cine vede favorit la Balonul de Aur după încheierea Cupei Mondiale
Mihai Stoica a spus-o direct! Pe cine vede favorit la Balonul de Aur după încheierea Cupei Mondiale
Alte subiecte de interes
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
„Electric Castle” s-a încheiat grandios. Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonțida

stirileprotv „Electric Castle” s-a încheiat grandios. Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonțida

A murit fiul lui Aylin Mujica, actrița cunoscută din telenovelele de la Acasă TV. Mauro avea 31 de ani. Care este cauza decesului

protv A murit fiul lui Aylin Mujica, actrița cunoscută din telenovelele de la Acasă TV. Mauro avea 31 de ani. Care este cauza decesului

Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”

stirileprotv Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”

Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei

stirileprotv Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!