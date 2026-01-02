Se spune că stresul e cel mai nociv lucru din viața noastră cotidiană. Și Dan Petrescu a fost genul de antrenor care s-a stresat pentru niște lucruri mărunte. Dovadă și comportamentul său pe margine, cum arbitrul fluiera startul unui meci.

Din păcate, fostul mare internațional a ajuns acum să aibă probleme mari de sănătate. Pe lângă care fotbalul nu mai contează deloc. Având în vedere că subiectul e extrem de delicat și ține de intimitatea lui Dan Petrescu, tot ce a „transpirat“ în presă a fost din auzite. Și veștile au fost contradictorii. Unii au spus că Dan Petrescu e pe drumul cel bun al recuperării, în timp ce alții au lăsat de înțeles că starea fostului fundaș de bandă e gravă.

Presa din Italia: „Dan Petrescu are cancer“

În ultimele zile, treptat, și presa internațională a început să scrie despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Englezii au fost primii, după cum Sport.ro a arătat aici. Acum, și site-ul tuttomercatoweb.com a publicat un articol despre Dan Petrescu. De-a lungul carierei sale de jucător, „Super Dan“ a evoluat și în Italia, la Foggia și Genoa.

„O știre tragică vine din România. O figură emblematică pentru naționala României, Dan Petrescu duce o luptă crâncenă cu cancerul. Potrivit presei locale, în acest moment, fostul fotbalist, în vârsta de 58 de ani, face ședințele de chimioterapie și a slăbit deja aproape 30 de kilograme. Semn că situația sa medicală e extrem de delicată. Informația a fost făcută publică de Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal“, a notat sursa citată.

