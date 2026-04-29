Ionel Ganea, fostul mare atacant al naționalei României, organizează pe 7 iunie, de la ora 17:00, la Făgăraș, un meci în amintirea fiului său, Ioan Alexandru.

Evenimentul, unul de suflet, va avea la 'start' vedete ale fotbalului românesc, împărțite în selecționata României și o selecționată a județului Brașov.

În naționala României și-au anunțat prezența, printre alții, Gabi Balint, Dănuț Lupu, Ionuț Lupescu, Viorel Moldovan, Iosif Rotariu, Răzvan Raț și Darius Olaru, în timp ce la selecționata județului Brașov vor evolua, printre alții, Alexandru Andrași, Mugurel Buga, Laszlo Balint, Romeo Surdu, Ioan Mandoca, Marin Barbu sau Octavian Cocan.

Ionel Ganea va juca în selecționata României. Meciul va avea loc pe Stadionul Municipal din Făgăraș.

