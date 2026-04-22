Ion Țiriac nu o uită pe Nadia Comăneci. Inspirat de succesul perfect al gimnastei române, realizat în urmă cu jumătate de secol, miliardarul român se apropie de finalizarea construcției unei săli de gimnastică. Ea va purta numele Nadia Comăneci.

„Sala Nadia” de la Otopeni va fi inaugurată în luna iulie. „Avem sportiva care a fost declarată femeia perfectă. Treaba cu această sală, m-am gândit eu că îi vine ca o mănușă. Nadia merită statui peste tot, în toată lumea asta,” a declarat Ion Țiriac pentru PRO TV și Sport.ro.

„M-am gândit eu, la această aniversare de 50 de ani. Canadienii au celebrat-o deja, au dat numele unei piețe. Ar trebui și noi, românii, dacă tot s-a născut în România și mai are domiciliul în România, să facem și noi ceva,” a afirmat Ion Țiriac.

Noua facilitate care va fi deschisă la Otopeni va permite pregătirea simultană a 75 de sportivi. Va fi destinată, în principal, gimnasticii - inclusiv gimnastică artistică, gimnastică ritmică - și va dispune de o suprafață totală de 2,837 de metri pătrați.