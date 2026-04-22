GALERIE FOTO Ion Țiriac nu minimizează meritele campioanei perfecte de la Montreal: „Nadia merită statui, nu statuie.”

Ion Țiriac, tribut pentru Nadia Comăneci și pentru sportul românesc.

Ion Țiriac nu o uită pe Nadia Comăneci. Inspirat de succesul perfect al gimnastei române, realizat în urmă cu jumătate de secol, miliardarul român se apropie de finalizarea construcției unei săli de gimnastică. Ea va purta numele Nadia Comăneci.

„Sala Nadia” de la Otopeni va fi inaugurată în luna iulie. „Avem sportiva care a fost declarată femeia perfectă. Treaba cu această sală, m-am gândit eu că îi vine ca o mănușă. Nadia merită statui peste tot, în toată lumea asta,” a declarat Ion Țiriac pentru PRO TV și Sport.ro.

„M-am gândit eu, la această aniversare de 50 de ani. Canadienii au celebrat-o deja, au dat numele unei piețe. Ar trebui și noi, românii, dacă tot s-a născut în România și mai are domiciliul în România, să facem și noi ceva,” a afirmat Ion Țiriac.

Noua facilitate care va fi deschisă la Otopeni va permite pregătirea simultană a 75 de sportivi. Va fi destinată, în principal, gimnasticii - inclusiv gimnastică artistică, gimnastică ritmică - și va dispune de o suprafață totală de 2,837 de metri pătrați.

Noua sală face parte dintr-un proiect mai ambițios propus de Ion Țiriac, care vrea să îmbunătățească infrastructura sportivă din România. Este în plan și construcția unui bazin olimpic ridicat la cele mai actualizate standarde, care să onoreze performanțele deja atinse de înotătorul David Popovici la Campionatele Europene, Mondiale și Jocurile Olimpice.

Nu în ultimul rând, Ion Țiriac își propune ridicarea unui nou complex cu terenuri de tenis, care să asigure stabilitatea pe termen lung a competiției ATP 250 de la București.

