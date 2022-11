Fundașul și-a anunțat retragerea în urmă cu mai bine de o săptămână, șocând lumea fotbalului cu decizia luată. Sâmbăta trecută, Gerard Pique a jucat ultimul său meci din carieră, pe Camp Nou, în duelul cu Almeria, scor 2-0, și a părăsit terenul în aplauzele a peste 92.000 de oameni.

Fostul jucător a fost însoțit pe teren de băieții săi, Milan și Sasha, iar publicațiile din Spania se întrebau dacă iubita lui Pique avea să îl însoțească. Deși nu a fost văzută pe stadion, Clara Chia a fost surprinsă în tribunele de pe Camp Nou, mult după final, în prezența lui Gerard Pique.

Cei doi au fost filmați împreună, alături de mai multe persoane, ibericul fiind încă echipat și zâmbind degajat în discuția purtată. Ulterior, Pique este surprins în timp ce își ia iubita în brațe și o sărută, imaginea fiind surprinsă de camere care se aflau în zona terenului.

Piqué with his girlfriend Clara Chia at the Camp Nou pic.twitter.com/q3gOWHQicp