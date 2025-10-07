Patronul FCSB este atât de revoltat de comportamentul fostului său aliat, încât a transmis un ultimatum clar: dacă Simion nu va fi înlăturat de pe scena politică, este gata să-și înființeze propria formațiune.



Ruptura dintre cei doi pare definitivă, iar Becali nu s-a ferit de cuvinte dure. Finanțatorul roș-albaștrilor se consideră trădat de un om pe care susține că l-a ajutat și l-a primit în casa sa. "Dacă Simion nu este doborât, eu voi face partid. Atât de obraznic a fost, încât nu pot să-l iert", a tunat Becali, citat de Gândul.



"Eu sunt împăratul, băi, piticanie!"



Omul de afaceri i-a transmis și un mesaj direct lui Simion, într-un stil caracteristic, amintind de sprijinul pe care i l-a oferit în trecut. "Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat", a mai punctat acesta.



Becali îl acuză pe liderul AUR că îl atacă pe rețelele de socializare, deși i-a fost apropiat. "Vorbește despre mine pe TikTok și mă face «Iuda». Eu l-am primit în casă, l-am ajutat, l-am considerat ca pe un băiat de-al meu. Iar el, în loc să fie recunoscător, e împotriva mea", a povestit patronul campioanei.

