La momentul revenirii lui Alibec la FCSB, Becali anunța că are o convenție cu atacantul prin care este de acord să nu îl mai critice în spațiul public. Omul de afaceri nu s-a ținut de cuvânt, iar după victoria cu Universitatea Craiova (1-0) a făcut mai multe declarații la adresa fostului vârf de la Farul în care i-a reproșat că a pierdut prea ușor posesia.

Gigi Becali continuă să creadă în Denis Alibec: "Îl băgăm cu Bologna"



Nemulțumit de minutele primite la FCSB, Denis Alibec s-a plâns și el în spațiul public, însă Gigi Becali anunță că nu se pune problema unei despărțiri, cel puțin pentru moment.



Mai mult, Becali transmite că vrea să îl vadă pe Alibec în teren la următorul duel din Europa League, contra celor de la Bologna, pe 23 octombrie.



"Pe Alibec l-am băgat să țină de minge pentru că e puternic. Să țină de minge dacă l-am băgat! Am contract, cred în el și d-aia l-am luat. Hai să-l vedem acum, o să-l băgăm să joace cu italienii (n.r - Bologna). Hai să-l vedem! La greu să-l vedem", a spus Gigi Becali, la Prosport.

De la revenirea la FCSB, Alibec a strâns 9 meciuri, însă nu a reușit să marcheze. Atacantul a oferit o pasă decisivă în duelul din Europa League cu Go Ahead Eagles (1-0).

