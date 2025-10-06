Patronul de la FCSB a transmis un ultimatum clar pentru atacantul care a costat aproape un milion de euro și care nu a confirmat până acum în tricoul roș-albastru.



Deși FCSB a legat a doua victorie în campionat, 1-0 cu Universitatea Craiova, Becali nu este pe deplin mulțumit și a analizat la rece situația jucătorilor săi. Principala țintă a fost Dennis Politic, care a adunat doar 500 de minute în 15 apariții și a marcat de două ori.



"Are forță și putere, dar dacă nu, pleacă gratis"



Finanțatorul campioanei încă pare dispus să-i acorde o perioadă de grație fotbalistului, însă condițiile sunt stricte. Becali așteaptă ca Politic să demonstreze calitățile care l-au recomandat, altfel îl va lăsa să plece liber.



"Stai să-l vedem, că nu l-am încercat încă. Trebuie să-i dăm câteva șanse, ca să-l vedem. Dacă el își intră în mână, face ravagii la mine", a sunat prima parte a mesajului patronului, pentru Fanatik. Apoi, a venit avertismentul tranșant: "Dacă nu, îl dau cadou. Nu ca Ștefănescu. Ștefănescu era firav, slab, dar ăsta are forță, putere, plecare de pe loc și e altceva. Dacă nu, cadou".



Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Dennis Politic mai are contract cu FCSB până în vara anului 2029.

