Finanțatorul FCSB a mărturisit că a pierdut o sumă colosală (1 milion de euro) din cauza unei decizii financiare radicale luate între cele două tururi de scrutin, de teama rezultatului final.



Patronul roș-albaștrilor a povestit, în stilu-i caracteristic, cum a ajuns să piardă o avere. "Am pierdut peste un milion de euro că am schimbat toți leii în euro că îmi era frică că iese el. Pe cuvântul meu de onoare", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik. Acesta a confirmat că a lichidat toate economiile în lei pentru a le converti în moneda europeană. "Toți leii și am pierdut un milion de euro. Nu contează ce am schimbat sau nu. Gata, nu spun ce, am pierdut 1 milion de euro", a subliniat Becali. Teama sa principală era legată de o posibilă victorie a lui Nicușor Dan și de o eventuală implementare a unei politici "de tip curcubeu".



Susținere pentru Simion și "greșelile fatale" care l-ar fi costat victoria

Deși a suferit această pierdere financiară considerabilă, Gigi Becali a explicat că l-a susținut pe George Simion pe considerente religioase, opunându-se vehement politicilor pro-LGBTQ+ pe care le-ar putea promova Nicușor Dan. Cu toate acestea, latifundiarul din Pipera nu s-a ferit să-l taxeze pe Simion pentru strategia de campanie, considerată defectuoasă.



"Pentru că eu i-am spus, bă George, ai făcut trei mari greșeli", a detaliat Becali. "Una, marketing cu casele, 500.000 dai afară... și dacă ai câștigat și ai făcut-o, perfect. Apoi că intră prim ministru până la ordinea constituțională, că faci referendum. Păi, oamenii vor scandaluri?" a concluzionat omul de afaceri.



Paradoxal, după frica inițială care l-a determinat să schimbe sume uriașe de bani, Gigi Becali pare să-și fi nuanțat opinia despre Nicușor Dan. "M-am uitat la Nicușor ăsta. M-am gândit până la urmă, ia stai ce zice omul, că va respecta Constituția. Dacă partidele nu vor, nu-l bagă pe Bolojan, va respecta partidele. Dacă omul zice că respectă legea", a analizat Becali. Acesta a mai adăugat că nu crede într-o posibilă dictatură: "Nici nu poate să facă ăsta dictatură. Cine va dicta, acum? Băsescu, va conduce Băsescu iar".



"Dacă o să promoveze politică de asta de curcubeu. Dacă o să promoveze politica franceză nu e bine", a încheiat Gigi Becali, lăsând să se înțeleagă că va urmări cu atenție direcția noului mandat prezidențial.