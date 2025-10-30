Patronul FCSB a confirmat că a oferit două milioane de euro, iar reacția Patriarhiei nu s-a lăsat așteptată. Instituția a venit cu un comunicat oficial în care a detaliat destinația banilor și a invocat o lege importantă.



Finanțatorul FCSB spunea încă din 2018 că vede lăcașul de cult drept "cea mai mare realizare a României din ultima sută de ani". Acesta a punctat: "Am dat şi eu două milioane de euro la început, când nici nu era proiectul măcar. Să vedem dacă dau şi pentru pictură. Dumnezeu cum vrea".



Patriarhia a invocat legea



În comunicatul oficial, Patriarhia Română a ținut să clarifice exact cum a fost utilizată suma venită de la omul de afaceri. Banii nu au mers direct în construcție, ci au fost folosiți în faza incipientă a proiectului.



"O parte din suma donată de domnul Becali pentru construirea Catedralei a fost alocată… pentru plata proiectului de infrastructură a viitoarei catedrale şi a unor studii tehnice de specialitate", se arată în documentul citat.



Mai mult, instituția a subliniat și un aspect legal, menționând Legea 489/2006. Potrivit acesteia, bunurile oferite ca aporturi "nu pot face obiectul revendicării lor ulterioare".



Catedrala Mântuirii Neamului, sfințită pe 26 octombrie, este considerată cea mai mare catedrală ortodoxă din lume, având 127 de metri înălțime. Construcția, care a durat 15 ani, a costat în total 270 de milioane de euro, sumă provenită din donații, fonduri proprii ale Patriarhiei și fonduri publice. În aceste zile, zeci de mii de credincioși stau la coadă ore în șir pentru a se închina în Sfântul Altar, cu ocazia pelerinajului de Sfântul Dimitrie cel Nou.

