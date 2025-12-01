FOTO Gică Hagi, mesaj de suflet de 1 decembrie: "Întotdeauna o mândrie!"

Luni, 1 decembrie 2025, este o zi specială pentru toți românii, iar lumea fotbalului nu a rămas datoare.

Gică Hagi, simbolul "Generației de Aur", a ținut să transmită un gând emoționant încă de la primele ore ale dimineții, confirmând încă o dată legătura unică pe care o are cu echipa națională și cu țara.

Cunoscut ca un patriot desăvârșit, "Regele" nu a lăsat să treacă Ziua Națională fără a marca momentul. Hagi a postat pe contul său oficial un mesaj scurt, dar plin de semnificație, care a ajuns imediat la inimile suporterilor.

"La mulți ani, România! Întotdeauna o mândrie să te reprezint!", a scris Gică Hagi, reamintind tuturor de pasiunea cu care a îmbrăcat tricoul galben de-a lungul carierei.

"Român 100%"

Considerat de mulți, inclusiv de fostul său coleg Ilie Dumitrescu, drept cel mai mare fotbalist pe care l-a avut România vreodată, Hagi rămâne un reper. Are în palmares 125 de meciuri și este golgheterul all-time al naționalei, cu 35 de reușite, la egalitate cu Adrian Mutu.

Deși este idolatrizat în Turcia după perioada fabuloasă de la Galatasaray, Hagi a pus mereu România pe primul loc. "Glumim acum, dar e clar că sunt cu România 100%. Partea cealaltă e a doua mea țară, eu cu familia ne-am simțit extraordinar și mulțumesc Turciei pentru că a avut grijă de mine. În rest, român 100%. Echipa mea de suflet a fost mereu echipa națională", a spus Hagi.

Astăzi se împlinesc 107 ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, evenimentul care a consfințit unitatea națională a tuturor românilor.

