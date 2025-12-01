Gică Hagi, simbolul "Generației de Aur", a ținut să transmită un gând emoționant încă de la primele ore ale dimineții, confirmând încă o dată legătura unică pe care o are cu echipa națională și cu țara.



Cunoscut ca un patriot desăvârșit, "Regele" nu a lăsat să treacă Ziua Națională fără a marca momentul. Hagi a postat pe contul său oficial un mesaj scurt, dar plin de semnificație, care a ajuns imediat la inimile suporterilor.



"La mulți ani, România! Întotdeauna o mândrie să te reprezint!", a scris Gică Hagi, reamintind tuturor de pasiunea cu care a îmbrăcat tricoul galben de-a lungul carierei.

