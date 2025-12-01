Astăzi, 1 decembrie 2025, România îmbracă straie de sărbătoare, iar „tricolorii” nu au putut lipsi din peisajul acestei zile speciale. Federația Română de Fotbal a publicat pe rețelele de socializare un montaj video care surprinde esența legăturii dintre echipa națională și români.



Imaginile alternează secvențe de pe gazon, momente de bucurie din vestiar și cadre cu suporterii frenetici din tribune, totul sub umbrela unui mesaj despre identitate și patriotism.

"Fiecare zâmbet contează"



"Astazi, de Ziua Națională, ne gândim la tot ce înseamnă România pentru noi. La familie, la locurile în care am crescut, la oamenii care ne susțin mereu. Pentru noi, să purtăm tricoul echipei naționale e mai mult decât o onoare. Este o emoție pe care o simțim în fiecare clipă, mai ales atunci când se cântă imnul. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în tribune și în fața televizoarelor! Fiecare strigăt, fiecare încurajare, fiecare zâmbet contează", au transmis jucătorii primei reprezentative (Ianis Hagi, Andrei Rațiu și Dennis Man, Răzvan Marin, Ionuț Radu și Denis Drăguș).



Videoclipul se încheie cu urarea clasică, rostită cu zâmbetul pe buze de Ianis Hagi: "La mulți ani, România, la mulți ani, români".