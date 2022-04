Gest superb al lui Gigi Becali dezvăluit de părintele Pimen Vlad: „Îi dă unul o sacoșă, scoate și numără 30.000 de euro: 'Hai, ia de aici!'” 

Părintele Pimen Vlad, starețul Chiliei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos, a vorbit despre un moment în care Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a impresionat.

Părintele Pimen e deja cunoscut pentru pildele sale pe care le împărtășește în mediul online, iar recent a fost invitat special în ultimul episod din podcast-ul „Fain și simplu”, al lui Mihai Morar. Omul de radio a mers pe Sfântul Munte Athos cu ocazia sărbătorilor pascale, iar acolo a vorbit cu părintele.

Părintele Pimen Vlad, dezvăluiri despre gestul superb făcut de Gigi Becali



Finanțatorul roș-albaștrilor merge an de an la Sfântul Munte Athos, iar părintele Pimen Vlad a avut câteva experiențe cu el, pe care le-a relatat în cadrul podcast-ului.

„Nu aveam un leu în buzunar când am venit aici și-am luat chilia asta. Grecii îmi ziceau că sunt nebun. Dar aveam încredere în Maica Domnului că nu mă lasă. Încrederea în Dumnezeu nu te va dărâma niciodată!

Hai să vă zic o minune, cu un om din țară. Începusem de la zero, în 2005. Se adunau datorii, eu nu aveam un leu. Toată chilia o făceam pe datorie, am săpat în munte. Am făcut primul zid, se adunau materiale, se adunau 30.000. 'O să-ți dea muncitorii în cap, oprește-te!”, îmi spuneau prietenii. „Eu nu fac aici casa mea, ci Casa Domnului', le ziceam”, povestește părintele în cadrul podcast-ului „Fain și simplu”.

Părintele Pimen a relatat momentul în care Gigi Becali l-a ajutat să scape de datorii, deși nu îl cunoștea: „Într-o zi oprește un Land Rover aici, ce mai făcea taximetrie, și coboară din el șase inși. Unul cu o pălărie de paie. 'Doamne ajută, ce faceți aici?'. 'Muncim!'. 'Merge?'. 'Merge!'. 'Datorii aveți?'.'Avem'. 'Cât?'. '30.000'.

'Dă, bă, sacoșa încoace!'. Și-i dă unul o sacoșă, scoate și numără 30.000 de euro! 'Hai, ia de aici, Doamne ajută și ne auzim!'.

Îl trag pe unul de mânecă și-l întreb: 'Dar cine e?'. 'Cum, nu-l știi?! E Gigi Becali!'. Nu auzisem în viața mea de el. Nu am încercat să-l caut vreodată, nici de numele lui nu știam. S-a dus la toate locașurile românești din Athos care aveau datorii, a plătit până s-a terminat sacoșa și a plecat acasă. El a ajutat cel mai mult”, a relatat părintele.