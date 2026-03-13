George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”

George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show"
Duminică, de la ora 13:30, iubitorii fotbalului sunt invitați să urmărească „Fața la joc! Show”, emisiunea care analizează „la cald” cele mai importante partide și momente din lumea sportului, la PRO TV și pe VOYO.

Fața la joc! ShowTeona StavarachiGeorge Ivașcu

Gazdele emisiunii, Costin Ștucan și Cătălin Oprișan transformă fiecare duminică după-amiază într-un adevărat laborator de analiză sportivă, unde fazele spectaculoase, declarațiile zilei și momentele decisive sunt discutate fără menajamente.

În această ediție, atmosfera va fi completată de doi invitați speciali pe care publicul îi cunoaște din producții de succes: George Ivașcu și Teona Stavarachi. Cei doi vor intra în jocul comentariilor și al dezbaterilor, aducând o perspectivă diferită, dar plină de energie, asupra fenomenului fotbalistic.

„Legătura mea cu sportul a fost mereu mai mult un prilej de întâlnire cu oamenii, un moment de relaxare. A făcut parte din viața mea, pe alocuri, sub forma clasică de mers la sală sau încercând activități noi ca pole dance-ul, yoga șamd, dar mai tare mă entuziasmează să sparg lemne când merg la țară - acolo super workout! 😊. Îmi place să urmăresc oameni care fac asta, mă uit la fotbal când trebuie, urmăresc momentele importante și îmi doresc in continuare să fac sport, imediat ce voi avea posibilitatea, poate chiar și alături de fiica mea. Duminică ne vedem cu "Fața la joc" să ne mai relaxăm, poate chiar sa râdem împreună si să ne facem amintiri frumoase ca pe vreme când ne jucam cu mingea în fața casei/blocului”, spune Teona.

Alături de invitații lor, Costin Ștucan și Cătălin Oprișan vor diseca fiecare fază, fiecare declarație și fiecare rezultat care contează, oferind telespectatorilor informație de calitate, dar și un strop de umor și energie.

Imediat după „Fața la joc! Show”, de la ora 15:00, telespectatorii PRO TV pot urmări al doilea episod al miniseriei documentare „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”, dedicată vieții și carierei lui Adrian Mutu. Episodul doi, intitulat „Dincolo de teren”, propune o incursiune în relațiile și universul personal al sportivului.

Nu ratați „Fața la joc! Show”, duminică, de la ora 13:30, la PRO TV și pe VOYO – emisiunea care transformă fiecare weekend într-o adevărată sărbătoare a fotbalului, cu analize, invitați speciali și momente de neuitat pentru orice pasionat de sport.

