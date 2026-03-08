Fostul decar al naționalei a participat în această duminică la o discuție relaxată alături de Bogdan Lobonț și Costel Pantilimon în cadrul emisiunii „Fața la joc! Show”. Pe lângă analiza evenimentelor din sportul românesc și internațional, discuția a atins și detalii amuzante din viața de zi cu zi.

Întrebat care a fost cea mai grea întrebare pe care a primit-o de la o femeie, fostul fotbalist a oferit detalii despre provocările pe care le întâmpină atunci când trebuie să ofere un răspuns sincer cu privire la alegerile vestimentare ale partenerei sale.

„Cel mai complicat e atunci când te întreabă (n.r. soția) cum îi stă, că dacă nu-ți place, trebuie să știi cum s-o dai ca să nu o superi. Vine după două ore și te întreabă dacă îi stă bine și ție nu prea îți place, ce faci, că ea deja s-a îmbrăcat. Nici nu știi cum să-i spui că nu prea îți place. Eu nu-i spun că nu-i stă bine, pentru că după aia iar mai stau două ore. E complicată toată dinamica. Gândește-te că la mine când nevastă-mea îmi spune că se îmbracă, eu mă culc. Am timp să mă odihnesc o oră, să-mi fac duș, să mă liniștesc și după mă îmbrac în cinci minute. Eu știu deja cu ce mă îmbrac. Nu trebuie să-mi fac nimic, doar părul îl aranjez puțin și gata”, a spus Adrian Mutu în cadrul emisiunii.

Miniserie documentară la TV

Imediat după terminarea emisiunii, de la ora 15:00, PRO TV difuzează primul episod al miniseriei documentare „Il Fenomeno - Povestea unui Superstar”, producție dedicată vieții și carierei lui Adrian Mutu.

Structurat în patru episoade, documentarul debutează cu „Superstarul Rebel”, o trecere în revistă a ascensiunii fostului internațional român. Materialul video include perspective și povești de la nume importante din fotbal, printre care Gheorghe Hagi, Răzvan Raț, Ciprian Marica, Cesare Prandelli și Francesco Totti.