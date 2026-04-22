George Ivașcu îi va face o mărturisire emoționantă Medeei Marinescu, la Oameni între Roluri: „Mă biciuiește”

George Ivașcu și Medeea Marinescu iau parte la un dialog sincer, cald și plin de amintiri: de la prima lor întâlnire pe scena teatrului, până la experiențele care i-au definit atât în plan profesional, cât și personal. Discuția dintre cei doi poate fi urmărită pe canalele oficiale de YouTube PRO TV și VOYO, începând cu ora 19:00.

George Ivașcu va face o mărturisire emoționantă, în momentul în care Medeea Marinescu îl va întreba ce preferă dintre film și teatru. El va recunoaște: „Toată viața am spus că eu sunt actor de teatru și mi-a plăcut foarte mult teatrul. Acum, la vârsta pe care am făcut-o, aș putea spune că șansa de a face film îți dă prilejul ca atunci când nu mai ești, să rămână ceva după tine. Spunea maestrul Beligan că actorul de teatru este ca un sculptor în zăpadă, odată cu plecarea lui, dispare și sculptura. Marile roluri le-am făcut în teatru, dar acum vârsta parcă mă biciuiește să zic: vreau să rămână și ceva după mine”.

Medeea Marinescu, mamă a doi băieți, va explica cum a schimbat-o faptul că a devenit părinte, atât în plan personal, cât și profesional. „Copiii m-au ajutat enorm. În clipa în care am devenit mamă, paradoxal, să știi că te relaxezi, devii mult mai liniștit. Întreaga profesie o înțeleg altfel acum, fiind mamă, o privesc mai detașat. Chiar și eșecurile începi să le asimilezi altfel. Mă întorc mereu la copii, ei au ceva extraordinar de just”, va relata actrița.