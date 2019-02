Fratele lui Radoi, in COMA indusa dupa ce s-a aruncat de la etaj! A fost operat, iar starea sa este GRAVA

Mihai Radoi a fost operat la spitalul din Turnu Severin, insa starea lui este in continuare grava.

Momente dificile pentru fratele selectionerului U21, Mirel Radoi. Mihai Radoi s-a aruncat de la etajul 4 in urma unei discutii aprinse cu sotia sa si a ajuns in stare grava la spital.

Mihai Radoi a fost operat la bazin deoarece are multiple fracturi in urma cazaturii, scrie Gazeta Sporturilor.

Medicii din Turnu Severin vor sa-l trimita la Spitalul Floreasca din Bucuresti. La spital a ajuns si Mirel Radoi, care nu a vrut sa faca comentarii despre fratele sau. Mihai Radoi a avut probleme cu legea in trecut si era un impatimit al jocurilor de noroc. Din acest motiv, sotia l-a anuntat ca divorteaza.

Medic: Mihai Radoi are 100 de fracturi!



"In momentul de fata, este intubat. Este ventilat si probabil ca... Avem acceptul spitalului Floreasca sa-l primeasca. Va fi pus pe salvare si va fi transportat. Familia ar dori pe la Timisoara. Noi am reusit sa obtinem la Floreasca. Domnul oricum este in stare critica. Practic nu, eu nu cred ca se va rezolva ceva. Este foarte grav, cu 100 de fracturi. Cu o multime de leziuni pe care le are. Noroc a avut ca nu are nimic, organe interne rupte, daca avea si din astea, era nenorocire. Oricum este intr-o stare grava.

La prima vedere, a fost deosebit de grav. Deci, un caz la limita, cum s-ar spune. S-a facut tot ce s-a putut, la posibilitatile existente, intr-un spital de urgenta din Romania, ca sa i se dea asistenta medicala.

Era la fata rupt, la nivelul fetei este... Are o fractura de os. Este desfigurat. Plus ca are si pe la picioare o multime de fracturi”, a explicat Cristian Jianu, purtator de cuvant al Spitalului Judetean Drobeta Turnu Severin