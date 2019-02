Anunt COLOSAL: Alex Mitrita la Manchester City? Dezvaluirea lui Mirel Radoi: "Se poate intampla asta in curand!"

Alex Mitrita a fost cumparat in aceasta iarna cu 9.1 milioane de dolari de New York City FC.

Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a laudat transferul lui Alexandru Mitrita la New York City FC. Radoi este convins ca un parcurs excelent al lui Mitrita in Major League Soccer l-ar putea duce la unul dintre cele mai puternice cluburi din lume, Manchester City, echipa care are acelasi patron ca NYC FC.

"Eu cred ca totusi vorbim de America si e un campionat destul de puternic. Si, din punctul meu de vedere, eu cred ca campionatul Americii este mult mai puternic decat cel din Qatar sau din Emirate.

Si, din punctul meu de vedere, nu este un pas inapoi. In aceeasi ordine de idei, eu cred ca in viitorul apropiat, daca Mitrita va avea evolutii foarte bune, sa nu uitam totusi ca face parte din acel ansamblu de echipe care este patronat de seicul Mansour. In viitor ne putem astepta, ca un jucator roman sa faca parte din lotul lui Manchester City. Ca si performanta, eu cred ca daca el va avea realizari, va fi chemat in continuare de Cosmin Contra” a spus Mirel Radoi la gala de joi seara.