Decizia sa de a-și anula abonamentul, un gest pe care l-a copiat aproape la indigo de la miliardarul Elon Musk, i-a adus un val de ironii și l-a transformat în ținta glumelor pe rețelele de socializare.



Vineri, candidatul la președinție a anunțat pe contul său de X (fostul Twitter) că renunță la serviciul de streaming, pe care l-a acuzat că promovează „propaganda woke și pro-transgender”. „Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Gata!”, a transmis Simion, atașând și o dovadă în care motiva alegerea prin bifarea opțiunii „Transgender propaganda”.



Mișcarea sa a venit la scurt timp după ce Elon Musk le-a cerut celor peste 227 de milioane de urmăritori ai săi să boicoteze platforma din motive similare, deși miliardarul făcea referire la un serial de animație retras de doi ani.



„Copy-paste Elon Musk”

Reacția internetului nu a întârziat să apară, iar internauții l-au taxat imediat pe Simion pentru lipsa de originalitate. Comentariile au curs în valuri, majoritatea fiind ironice la adresa liderului politic.



„Copy paste Elon Musk”, a scris sec un utilizator, în timp ce altul a tradus ideea: „Monkey see monkey do (Maimuța vede, maimuța face – n.r.)”.



Glumele au continuat, unii dintre comentatori atingând subiecte mai sensibile. „Dacă crezi că a vedea un film pe Netflix te face gay sau transgender, problema nu este filmul. S-ar putea să ai probleme pe care doar un psiholog calificat le poate rezolva”, i-a transmis un alt internaut. Un altul a plusat ironic: „Vă dați seama, o să-și facă subscripție la Nyetflix”.



Chiar dacă a fost ridiculizat pe internet, George Simion a primit și mesaje de susținere din partea celor care consideră, la fel ca el, că platforma de streaming promovează o agendă care contravine „valorilor tradiționale”.

