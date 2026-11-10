Fostul fotbalist care a salvat vieți în atacul armat din Cracovia! Poveste de film care iese la suprafață după evenimentul teribil din Polonia

În numai 17 ore de la lansare, o campanie organizată pe Zrzutka.pl de jurnalistul Krzysztof Stanowski, fondatorul Kanal Zero, a strâns aproximativ 1,13 milioane de euro, de la 91.062 de susţinători.

Atacul armat din centrul Cracoviei, soldat cu morţi şi răniţi, a provocat o profundă durere în Polonia şi un val de solidaritate cu poliţiştii care au intervenit pentru a-l opri pe atacator.

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Suma reprezintă deja 99 la sută din obiectivul de aproximativ 1,14 milioane de euro. Campania este dedicată poliţiştilor răniţi şi familiilor acestora.

Un fost fotbalist, acum polițist, a limitat proporțiile victimelor atacului din Cracovia

Amploarea şi rapiditatea mobilizării arată cât de puternic a fost resimţită această tragedie în societatea poloneză. Zeci de mii de oameni au transformat emoţia şi recunoştinţa în ajutor concret pentru cei care şi-au riscat viaţa pentru a-i proteja pe alţii. În paralel, apelurile pentru donarea de sânge au adus în atenţia publicului nevoile urgente ale poliţiştilor răniţi.

Duminică, purtătorul de cuvânt al Parchetului Regional din Cracovia, Tomasz Waszczuk, a confirmat că ambii poliţişti răniţi, Jakub Kulik şi Artur Moranski, au fost treziţi din coma indusă medicamentos şi rămân internaţi.

Printre polițiștii care au participat la intervenție s-a numărat și un fost fotbalist, Artur Moranski (27 de ani), despre care scrie presa din Polonia. El a jucat în liga a 3-a din Polonia, dar apoi s-a orientat exclusiv către cariera de polițist.

Artur Moranski, fost fotbalist, lăudat după intervenția avută în cadrul atacului armat din Cracovia

Alături de colegul său din poliție Jakub Kulik, Moranski a acționat fără să stea pe gânduri pentru a-l prinde pe atacator. Au existat inclusiv focuri de armă reciproce, dar s-a soldat în cele din urmă cu punerea la pământ a atacatorului, care a decedat ulterior la spital.

În trecut, în perioada 2015-2020, Artur Moranski a fost fotbalist, fiind legitimat inclusiv la o formație din liga a 3-a din Polonia, la Poprad Muszyna. Președintele clubului, Stanislaw Sulkowski, a vorbit despre isprava fostului fotbalist, acum polițist, care a limitat morții și/ sau răniții atacului din Cracovia.

Artur Moranski. Povestea fostului fotbalist devenit erou în Cracovia

”Ca fotbalist, o adevărată revelație. Era extrem de ambițios. Un om care se dedica sută la sută la fiecare antrenament, făcând exact ceea ce trebuia să facă. Făcea exact ce îi spunea antrenorul.

Sincer, nu știu dacă a lipsit vreodată de la vreun antrenament. Pur și simplu, pentru el antrenamentul era ceva sacru!”, a spus Stanislaw Sulkowski.