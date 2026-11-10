”U” BT Cluj, înfrângere în BKT EuroCup cu Turk Telekom! Ce au făcut ardelenii

Principalii marcatori ai meciului au fost Smart 19 puncte, Plavsic 15, Hill 12, pentru U BT Cluj, respectiv Harding 24, Bankston 12, Ozdemiroglu 11, Mckissic 11, pentru U BT Cluj. La meci au asistat 5.802 spectatori.

În celelalte meciuri din etapa a VII-a se vor duela London Lions - Umana Reyer Veneţia, Siauliai - Tenerife şi Skyliners Frankfurt - Maxima Roma.

După şapte etape, campioana României ocupă locul 8, ultimul, în grupa B, cu un bilanţ de... două victorii şi cinci eşecuri, în urma rezultatelor: 55-89 cu Maxima Roma, 98-92 cu Umana Reyer Veneţia, 93-75 cu Siauliai, 72-89 cu London Lions, 97-113 cu Skyliners Frankfurt, 73-113 cu Tenerife şi 81-89 cu Turk Telekom.

În runda a opta, prima a returului, echipa antrenată de Mihai Silvăşan va juca pe teren propriu cu Maxima Roma, în 18 noiembrie.

Campioana României participă pentru a cincea oară consecutiv în BKT EuroCup, iar în ultimele trei sezoane a atins sferturile competiţiei.

Meciurile din cele patru grupe se vor încheia în 13 ianuarie şi vor fi urmate de fazele eliminatorii - optimi cu primele patru calificate (2-12 februarie), sferturi (9-19 martie), semifinale (31 martie - 9 aprilie) şi finală (21-30 aprilie), în sistemul "cel mai bun din trei partide".

Campioana României a primit în această vară licenţă pe cinci ani pentru BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, după Euroligă.

Deţinătoarea trofeului este JL Bourg, scrie News.ro.