Florin Gardoș a făcut o dezvăluire amuzantă în ediția specială a emisiunii „Fața la joc”, difuzată luni noapte pe Pro TV și VOYO. Emisiunea moderată de Costin Ștucan, cu Cătălin Oprișan în platou și invitații Florin Gardoș și Robert Niță, a avut parte de momente savuroase, după ce cei patru au urmărit un videoclip postat de Ciprian Marica despre experiențele sale din Germania, la Schalke și VfB Stuttgart.



Florin Gardoș, poveste savuroasă: „După față ziceai că e gata să te omoare”



Florin Gardoș a fost provocat de moderatorul emisiunii să povestească un episod trăit cu un neamț, iar fostul fundaș a rememorat o întâmplare petrecută într-un avion.



„Am prins un neamț în avion. L-am rugat să se mute de pe locul lui, s-a mutat așa serios, s-a uitat la mine, am zis: «Mama, ăsta e supărat foc!». S-a mutat, am ajuns, ne-am dat jos din avion, i-a și coborât bagajul nevestei mele și i l-a dat, dar era tot așa (n.r. – supărat). După față ziceai că e gata să te omoare!”, a spus Florin Gardoș.



Florin Gardoș, fost fundaș central al FCSB și internațional român cu 14 selecții la națională, a evoluat și în Premier League, la Southampton, transferul realizându-se în 2014 pentru aproape 7 milioane de euro.



Accidentările i-au afectat însă serios cariera, iar după revenirea în România a mai jucat, printre altele, la Universitatea Craiova. Cu FCSB, Gardoș a câștigat două titluri de campion, o Cupă a României și o Supercupă.

