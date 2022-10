Eugenie Bouchard s-a pozat în tricoul unei echipe din Superliga: "Cel mai nou fan!"

Beneficiară a unui wildcard cerut organizatorilor clujeni, Eugenie Bouchard s-a retras din turneul WTA 250 din Transilvania în prima rundă competițională, la finalul primului set jucat în compania ucrainencei Anhelina Kalinina, cap de serie al tabloului principal, în urma retragerii Barborei Krejcikova.

Eugenie Bouchard s-a pozat în tricoul celor de la U Cluj

Jucătoarea originară din Canada a profitat din plin de vizita în România, iar cei de la U Cluj i-au oferit cadou un tricou cu autografele jucătorilor.

"Cel mai nou fan! A fost minunat să te avem la Cluj" a fost mesajul postat în dreptul fotografiei postată pe pagina de Facebook, fotografie în care Eugenie Bouchard apare îmbrăcată în respectivul tricou.

Genie Bouchard, vizită scurtă la Cluj-Napoca: s-a retras din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă

Bandajată la coapsa stângă încă din startul partidei, Genie Bouchard a chemat medicul în pauza dintre seturi, decizând câteva minute mai târziu să nu riște o accidentare.

"Sunt dezamăgită că am încheiat turneul din România în acest fel pentru că mi-a plăcut foarte mult să fiu aici, la Cluj. Am făcut o întindere a flexorului șoldului acum câteva zile, la antrenament. Am încercat să fiu cât mai pregătită pentru acest meci.

Ieri am făcut un RMN, iar rezultatele nu arătau atât de rău, așa că m-am gândit că pot juca. Dar a fost din ce în ce mai greu pe măsură ce meciul avansa. Așa că, pentru a evita o accidentare mai mare, m-am gândit că cel mai bine ar fi să mă retrag. Asta, deși urăsc să mă retrag și mi-aș fi dorit să fi avut un parcurs frumos în România. Sper însă să mă întorc aici", a spus Genie Bouchard, la plecare.