Jurnaliștii de la Nexta au dat publicității două videoclipuri în care liderul cecenilor, care iau parte și la misiunea militară a Rusiei în Ucraina, încearcă să-și etaleze calitățile sportive.

În primul clip, Kadyrov este invitat pe terenul de baschet pentru a exectuta o lovitură de pedeapsă, însă nu reușește să trimită mingea în coș și din frustrate dă cu piciorul și trimite mingea în înaltul tribunei.

Kadyrov și-a încercat norocul și la fotbal

The main tiktoker of the country decided to show his sports enthusiasm, as it turned out he was not in the best shape.

At least he has a professional soldiers...oh wait. pic.twitter.com/a16YCvQ0hV