Războiul din Ucraina l-a dus pe campionul Oleksandr Usyk la capătul puterilor! „A slăbit zece kilograme! E îngrozit”

Ekaterina Usyk, soția boxerului, a dezvăluit că multiplul campion mondial a slăbit zece kilograme într-o săptămână și că traversează o perioadă extrem de dificilă.

„Soțul meu a slăbit zece kilograme într-o săptămână de război. E îngrozit, în stare de șoc, sfâșiat. Îi este foarte greu. Nu am fost niciodată într-o astfel de situație. Și nimeni nu a fost. Toată generația noastră… Nu ne-am imaginat niciodată așa ceva.

Poziția soțului meu este clară. Întotdeauna a fost pentru Ucraina, a glorificat-o întotdeauna și o va slăvi atâta timp cât va avea suficientă sănătate și putere. Acum înțelege cât de importantă pentru el, să spunem, chiar și următoarea luptă. Pentru el, fiecare luptă este importantă, dar acum, când se vărsă sânge în țara ta, Ucraina vrea să fie glorificată și mândră. Sunt atât de mândră că m-am născut în Ucraina, că sunt ucraineană! Slavă Domnului că s-a întâmplat asta!”, a sous Ekaterina Usyk, potrivit sport.ua.

Oleksandr Usyk attended a friendly match of FC 'Polissya' Zhytomyr in the Czech Republic #UsykJoshua2 pic.twitter.com/DaHBVhTs4D