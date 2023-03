Laszlo Dioszegi o critică pe Sepsi OSK înaintea meciului decisiv cu FCU Craiova: „Anul acesta nu prea am jucat nimic!” 

Sepsi OSK a pierdut meciul cu FCSB, 0-1, din runda 29 a campionatului regulat. Golul lui Octavian Popescu (20 ani), din minutul 21, a făcut ca echipa pregătită de Cristiano Bergodi (58 ani) să joace calificarea în play-off în ultima etapă, chiar cu adversara directă, FCU Craiova, pe 16 martie, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Laszlo Dioszegi: „Am fost timorați și speriați!”

Laszlo Dioszegi este conștient că de la începutul anului, Sepsi OSK a avut evoluții modeste, care nu sunt demne de o echipă care vrea să joace în faza superioară a campionatului. Omul de afaceri speră că elevii lui Bergodi își vor reveni contra oltenilor și că vor obține victoria care să-i ducă în play-off.

„Într-adevăr, anul acesta nu prea am jucat nimic. Nu am de ce să mă feresc când ăsta este purul adevăr. La meciul cu CFR am jucat foarte bine în a doua repriză și mi-a dat ceva încredere.

Ieri, a fost din nou o primă repriză foarte slabă, iar în a doua repriză am mai încercat ceva, dar nu a fost un meci care să dovedim că trebuie să intrăm în play-off.

Acum vom vedea, vom juca cu U Craiova 1948, este de un alt calibru, nu este FCSB, dar acum vom vedea, am fost timorați și speriați, dar nu știu de ce. În prima repriză am dat un gol cadou, dar nu putem spune că FCSB a rupt gura târgului, deci nu putem spune că au dominat categoric.

Eu mă uit întotdeauna la echipa mea, iar anul acesta nu am jucat prea bine”, a declarat Laszlo Dioszegi pentru Sport Total FM.

Cristiano Bergodi nu a fost mulțumit de evoluția elevilor săi cu FCSB

„A fost un meci așa... slab în prima repriză, în a doua un pic mai bine. N-am contat, am pierdut, au fost mai buni cei de la FCSB. Nu e chestie de schimbările de la pauză... cred că presiunea a apăsat un pic, am intrat cu teamă. Am încercat să îi scutur puțin la pauză.

Jucătorii nu au știut nimic despre celălalt meci, în ultimele 10 minute am aflat și eu ce s-a întâmplat. Am un lot de unde pot alege pentru această finală. Chiar dacă nu am făcut acum prea multe puncte, înainte am făcut, iar asta înseamnă că echipa merită să lupte pentru play-off", a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului cu FCSB, 0-1.