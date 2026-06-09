Donald Trump s-a făcut de râs! De ce ar putea fi anulat evenimentul ”irepetabil” de la Casa Albă

Donald Trump s-a făcut de râs! De ce ar putea fi anulat evenimentul ”irepetabil” de la Casa Albă Stiri
SPORT.RO
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Președintele Statelor Unite este la un pas să suspende un eveniment istoric de MMA din cauza unor probleme de organizare neașteptate.

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Donald TrumpUFCMMAUFC „Freedom 250”
Din articol

Gala UFC „Freedom 250”, programată pentru 14 iunie pe peluza de la Casa Albă, este în pericol major de anulare. Deși arena cu o capacitate de 5.000 de locuri a fost deja ridicată, Donald Trump este forțat să admită că problemele meteorologice dau peste cap întreaga organizare. Situația îl pune într-o ipostază stânjenitoare, mai ales după ce a promovat intens grandoarea competiției.

Prognoza meteo nefavorabilă, care anunță ploi și descărcări electrice, alături de o invazie de insecte, riscă să facă imposibilă desfășurarea luptelor. 

„Cele trei mari probleme, din câte văd eu acum, sunt ploaia, fulgerele și o mulțime de insecte. Așadar, imaginați-vă această gheară masivă și puternică și luminile care vor veni odată cu ea. Vor fi țânțari, molii, poate lilieci. Nu știu ce naiba o să mai apară, dar știți că astea sunt lucruri la care trebuie să te gândești înainte de chestia asta”, a transmis Donald Trump, potrivit TheSun.

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Promisiuni grandioase blocate de vreme

Contextul actual contrastează puternic cu entuziasmul afișat recent de șeful statului. În urmă cu puțin timp, președintele a prezentat cu fast machetele locației direct din Biroul Oval. Avându-i în spate pe campionii Alex Pereira, Ilia Topuria, Justin Gaethje şi Ciryl Gane, acesta garanta un spectacol nemaivăzut.

„Evenimentul va avea loc chiar în faţa Casei Albe. Iată-i pe marii campioni. După cum ştiţi, pe 14 iunie avem un mare meci. Aşa ceva nu se va mai repeta niciodată, nu s-a mai întâmplat niciodată, iar aceştia sunt cei mai buni luptători, cei mai buni patru luptători care stau în spatele meu”, a spus președintele SUA.

Gala, gândită pentru a marca a 80-a aniversare a lui Trump, ar fi reprezentat primul eveniment UFC desfășurat în aer liber din ultimii 16 ani, șeful promoției, Dana White, a evitat constant astfel de spații în trecut. Printre cele șapte confruntări programate se numără dueluri extrem de așteptate, precum Ilia Topuria - Justin Gaethje și Alex Pereira - Ciryl Gane, însă desfășurarea lor rămâne acum sub un mare semn de întrebare.

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