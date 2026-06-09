Donald Trump s-a făcut de râs! De ce ar putea fi anulat evenimentul ”irepetabil” de la Casa Albă

Gala UFC „Freedom 250”, programată pentru 14 iunie pe peluza de la Casa Albă, este în pericol major de anulare. Deși arena cu o capacitate de 5.000 de locuri a fost deja ridicată, Donald Trump este forțat să admită că problemele meteorologice dau peste cap întreaga organizare. Situația îl pune într-o ipostază stânjenitoare, mai ales după ce a promovat intens grandoarea competiției.
Prognoza meteo nefavorabilă, care anunță ploi și descărcări electrice, alături de o invazie de insecte, riscă să facă imposibilă desfășurarea luptelor.
„Cele trei mari probleme, din câte văd eu acum, sunt ploaia, fulgerele și o mulțime de insecte. Așadar, imaginați-vă această gheară masivă și puternică și luminile care vor veni odată cu ea. Vor fi țânțari, molii, poate lilieci. Nu știu ce naiba o să mai apară, dar știți că astea sunt lucruri la care trebuie să te gândești înainte de chestia asta”, a transmis Donald Trump, potrivit TheSun.
Promisiuni grandioase blocate de vreme
Contextul actual contrastează puternic cu entuziasmul afișat recent de șeful statului. În urmă cu puțin timp, președintele a prezentat cu fast machetele locației direct din Biroul Oval. Avându-i în spate pe campionii Alex Pereira, Ilia Topuria, Justin Gaethje şi Ciryl Gane, acesta garanta un spectacol nemaivăzut.
„Evenimentul va avea loc chiar în faţa Casei Albe. Iată-i pe marii campioni. După cum ştiţi, pe 14 iunie avem un mare meci. Aşa ceva nu se va mai repeta niciodată, nu s-a mai întâmplat niciodată, iar aceştia sunt cei mai buni luptători, cei mai buni patru luptători care stau în spatele meu”, a spus președintele SUA.
Gala, gândită pentru a marca a 80-a aniversare a lui Trump, ar fi reprezentat primul eveniment UFC desfășurat în aer liber din ultimii 16 ani, șeful promoției, Dana White, a evitat constant astfel de spații în trecut. Printre cele șapte confruntări programate se numără dueluri extrem de așteptate, precum Ilia Topuria - Justin Gaethje și Alex Pereira - Ciryl Gane, însă desfășurarea lor rămâne acum sub un mare semn de întrebare.