Donald Trump s-a făcut de râs! De ce ar putea fi anulat evenimentul ”irepetabil” de la Casa Albă

Gala UFC „Freedom 250”, programată pentru 14 iunie pe peluza de la Casa Albă, este în pericol major de anulare. Deși arena cu o capacitate de 5.000 de locuri a fost deja ridicată, Donald Trump este forțat să admită că problemele meteorologice dau peste cap întreaga organizare. Situația îl pune într-o ipostază stânjenitoare, mai ales după ce a promovat intens grandoarea competiției.

Prognoza meteo nefavorabilă, care anunță ploi și descărcări electrice, alături de o invazie de insecte, riscă să facă imposibilă desfășurarea luptelor.

„Cele trei mari probleme, din câte văd eu acum, sunt ploaia, fulgerele și o mulțime de insecte. Așadar, imaginați-vă această gheară masivă și puternică și luminile care vor veni odată cu ea. Vor fi țânțari, molii, poate lilieci. Nu știu ce naiba o să mai apară, dar știți că astea sunt lucruri la care trebuie să te gândești înainte de chestia asta”, a transmis Donald Trump, potrivit TheSun.