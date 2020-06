Dezvaluiri din partea actualei sotii a lui Ilie Nastase: "A zis ca imi ofera divortul daca ii implinesc o singura dorinta! Acum totul s-a schimbat!"

Ioana Simion a povestit cum a convins-o Ilie Nastase sa se casatoreasca religios.

Actuala sotie a fostului jucator de tenis a marturisit ca Nastase i-a cerut sa ii implineasca o singura dorinta inainte sa ii acorde divortul.

"Ilie devenise un pic mai agitat, nu ne mai prea intelegeam, vorbeam singura. Am mers de 2 ori sa inaintez cererea de divort si, in ziua in care vorbisem cu avocata mea, eu ma aflam cu Ilie in masina si i-am spus ca merg sa depun actele. Atunci m-a facut sa plang. Mi-a spus ca nu e nevoie sa mai merg la avocat, ca-mi ofera divortul la notar, doar sa ii implinesc o singura dorinta. Dorinta de a fi mireasa. Si dupa imi promite ca mergem la notar si divortam. Atunci mi-au dat lacrimile", a declarat Ioana Nastase, potrivit SpyNews.

Dupa acest moment, relatia celor doi s-a imbunatatit, iar insurateii sunt acum foarte fericiti impreuna, dorindu-si un copil.

"Stiu ca ea nu s-a casatorit prima data in rochie de mireasa si ca isi dorea foarte mult acest lucru. Dupa ce am cucerit-o, am renuntat la divort. Acum poate facem si un copil, daca tot zice ca ma iubeste asa mult. Mai ales ca tot imi zice de cand ne-am cunoscut ca isi doreste o fetita, pentru ca deja are un baiat", a declarat Ilie Nastase.