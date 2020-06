De la divort, direct la altar! Ilie Nastase s-a casatorit pentru a cincea oara! Imagini de la nunta

Ilie Nastase a facut cununia religioasa la un an de la casatorita civila, chiar daca isi anuntase divortul recent.

Ilie si Ioana Nastase s-au casatorit sambata, alaturi de prietenii apropiati, in ciuda faptului ca cei doi au avut probleme iar femeia anuntase ca va divorta. Cuplul isi unise destinele in urma cu un an la starea civila, iar acum au oficiat cununia religioasa.

"Am renuntat la divort, dar i-am pus anumite conditii lui Ilie. Inainte sa fac acest pas a existat o conditie pe care i-am pus-o pentru a face cununia religioasa. Va avea loc la Techirghiol, alaturi de familie si cativa prieteni", a spus Ioana inaintea nuntii conform Click.

Ilie Nastase (73 ani) a ajuns la a cincea nunta. Inainte a mai fost casatorit cu Amalia Nastase, Brigitte Sfat, Alexandra King si Dominique Grazia.