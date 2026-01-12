Fiul lui Ionel Ganea s-a întors în fotbalul românesc după o experiență complicată în Ungaria, la Ujpest, unde a bifat doar 40 de minute în prima parte a actualului sezon. Deși a avut posibilitatea de a continua în străinătate, vârful a acceptat oferta ardelenilor, fiind convins de proiectul prezentat de antrenorul Eusebiu Tudor și de dorința clubului de a ataca promovarea în Superligă.



Imediat după parafarea înțelegerii, fostul internațional de tineret a vorbit deschis despre obiectivele sale, subliniind că este apt fizic și nerăbdător să intre în programul echipei.



„Interesul a apărut acum câteva zile. A fost singura ofertă concretă din România. Îmi doream să rămân aici, chiar dacă am avut șansa să continui în străinătate. Mi-a plăcut foarte mult conversația pe care am avut-o cu domnul antrenor. Este un proiect frumos, cu jucători tineri. O să ne ajutăm reciproc. Principalul obiectiv este promovarea, de asta am și ales să vin aici. Se poate, chiar dacă este o luptă strânsă.



Va fi frumos. Sper ca la final să ducem Mureșul înapoi în Liga 1. Știu stadionul de aici, oamenii își doresc performanță. Eu sunt 100% pregătit din ianuarie anul trecut. Poate nu toată lumea mă crede, dar o să arăt pe teren”, a spus George Ganea pentru Digisport.



„Nu vreau să dezamăgesc”



ASA Târgu Mureș se află pe locul patru în eșalonul secund, cu 33 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari și la doar trei lungimi de locul secund, care asigură promovarea directă.



Ganea, care are în CV echipe precum Farul, FCU Craiova și CFR Cluj, vede această mutare ca pe o oportunitate de a-și relansa cariera și de a răsplăti încrederea investită în el.



„Știu că perioada de pregătire de acum este la Mureș, apoi, din ce am înțeles, o să mergem în Antalya. Sunt condiții bune aici, două terenuri de antrenament, un hotel unde jucătorii stau cazați cât timp sunt în cantonament. Vreau să ajut clubul, colegii, antrenorul. Mi-au întins o mână de ajutor în momentul în care sunt și le sunt recunoscător. Nu vreau să dezamăgesc”, a mai transmis fotbalistul.

