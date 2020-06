De la sport, la cultura! Cluj Arena, transformat in teatru in aer liber: filme, concerte si stand-up comedy 

Cluj Arena se transforma temporar din arena de fotbal in teatru in aer liber.

Stadionul va gazdui evenimente culturale in urmatoarea perioada, dupa cum anunta Ziua de Cluj. Astfel, tribunele vor fi transformate in teatru in aer liber.

"Agentia de evenimente Spotlights in colaborare cu Consiliul Judetean Cluj vor transforma temporar o parte din tribune intr-un teatru in aer liber pregatit sa organizeze evenimente de toate tipurile in conditiile impuse prin starea de alerta. Incepand de vineri, 12 iunie, la Cluj arena se organizeaza seri de cinema, concerte in aer liber, show-uri de stand-up comedy, care vor respecta regulile de distantare sociala, cu o capacitate de 500 de locuri acoperite", transmit organizatorii conform sursei citate.