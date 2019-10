Doua STARURI si-au anuntat prezenta la meciul organizat de Mutu! Doi CAMPIONI MONDIALI vor fi pe Cluj Arena in 2020

Adrian Mutu isi aduce prietenii pe 13 iunie 2020 la Cluj, intr-un demonstrativ de lux.

Adrian Mutu va fi vedeta vara viitoare la Cluj, la a treia editia Sports Festival. Fostul international roman ii va avea alaturi de el pe mai multi fotbalisti uriasi, intr-un meci demonstrativ de lux pe Cluj Arena, pe 13 iunie.

"Vrem sa le dam posibilitatea romanilor sa intre in contact cu unii dintre cei mai mari fotbalisti ai lumii. Stiti cu totii alaturi de ce fotbalisti am jucat in cariera mea. Nu cred ca au venit jucatorii astia in Romania. Sper sa vina cat mai des. Sper sa iasa un meci frumos, scopul este sa indrumam copiii catre sport. SportFestival este singura propunere care m-a convins, am vazut ce ati facut cu Simona Halep sau echipa nationala in anii trecuti. E un eveniment care ar trebui sa se intample mai des. Nu m-a interesat sincer in ce oras se organizeaza, eu sunt roman, am jucat cu echipa nationala in toate orasele. Vrem sa oferim romanilor un show pe cinste si sa oferim copiilor si tinerilor posibilitatea de a vedea mari jucatori si sa-i inspiram catre sport", a declarat Adrian Mutu.

Andrea Pirlo si Francesco Totti si-au anuntat prezenta la meci!

"Salut, sunt Francesco Totti si ne vedem pe 13 iunie 2020, la Sports Festival din Cluj, pentru a juca alaturi de prietenul meu Adrian", a fost mesajul lui Totti.

"Salut, sunt Andrea Pirlo si va astept pe toti pe 13 iunie 2020, la Cluj, la Sports Festival, pentru a juca cu prietenul meu Adrian. Va salut", le-a transmis si Pirlo fanilor sai.

Cele doua mesaje au fost publicate de Adrian Mutu prin intermediul contului sau de Instagram.