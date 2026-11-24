Cristi Borcea (56 de ani) a fost surprins de Cancan la ieșirea dintr-o clinică de estetică cu fața acoperită de o mască albă și ochelari de soare.
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Fostul acționar al lui Dinamo, Cristi Borcea, o nouă intervenție estetică.
Nu este prima intervenție estetică pentru Cristi Borcea
Vizita la clinică nu este o premieră pentru soțul Valentinei Pelinel. De-a lungul timpului, omul de afaceri a vorbit deschis despre faptul că apelează constant la proceduri estetice pentru a-și menține aspectul fizic.
Omul de afaceri a recurs în trecut la injecțiile cu botox, tratamentele cu acid hialuronic, liftingul facial și procedurile pentru ridicarea sprâncenelor.
Borcea a povestit anterior că nu a renunțat la îngrijirea tenului nici în perioada petrecută la închisoare. Acolo apela la alți deținuți pentru tuns și pensat, iar în timpul permisiilor se întâlnea cu un medic estetician pentru injectări cu acid hialuronic.
„Creme îți luai de la magazin, eu îmi luam și acolo. Aveam frizeri acolo, care făceau cursurile și mă tundeau tot timpul. Aveam acolo deținuți care făceau cu ața, mă pensau. Sunt specializați. În momentul în care veneam în permisie, atunci îmi puneam acid, când veneam în permisie de două zile, trei zile, cinci zile”, a spus Cristi Borcea, la podcastul „Tare de tot”.
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