"Tot timpul am fost cu ea, chiar daca m-am insurat cu Alina!" Borcea a RUPT TACEREA despre relatia cu Valentina Pelinel! Cand a inceput totul

Valentina Pelinel: "Nu as poza goala!"

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a făcut apariția la meciul de adio al Generației de Aur! Cum a fost surprinsă soția lui Cristi Borcea

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