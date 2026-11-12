Denis Drăguș (27 de ani) a fost adus cu mari așteptări la FCSB. Gigi Becali a insistat să-l transfere din Turcia și l-a ademenit cu un salariu de un milion de euro pe sezon, cel mai mare din istoria campionatului nostru.

Revenit după accidentare, atacantul a început să prindă minute sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, dar momentan nu a ”spart gheața” la fosta campioană a României.

Cristi Borcea: ”Drăguș e vârf de atac”

Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, urmărește atent tot ce se întâmplă la FCSB și crede că Drăguș ar da randament mai bun ca vârf de atac.

”Cea mai mare greșeală pe care o fac este că nu înțeleg că Drăguș cel mai bun randament l-a dat ca vârf de atac. Drăguș este vârf de atac.

Cel mai bun vârf din România este Drăguș, dar vârf, vârf! nu stânga, nu dreapta”, a spus Cristi Borcea, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

În campionat, roș-albaștrii ocupă locul opt, cu 21 de puncte, după 15 etape, la trei „lungimi” distanță de Farul Constanța, aflată pe poziția a șasea. Elevii lui Laurențiu Reghecampf o vor înfrunta pe FC Argeș, în următorul meci, pe 22 noiembrie, după pauza internațională.

Mihai Pintilii și Costin Curelea s-au prezentat la antrenamente

Pintilii revine la FCSB după o pauză de opt luni. Fostul mijlocaș a mai colaborat cu Reghecampf în precedentele două mandate ale tehnicianului pe banca formației bucureștene. Alături de el va lucra Costin Curelea, fostul selecționer al României U21, care a părăsit Federația după campania ratată din preliminariile Campionatului European de tineret.

În acest moment, staff-ul lui Reghecampf îi mai cuprinde pe Viorel Dinu, Thomas Neubert, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, alături de cei doi noi secunzi.