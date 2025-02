Fostul acționar al lui Dinamo îi recomandă patronului de la FCSB să nu se implice în politică, considerând că ar fi o decizie inutilă și riscantă.



În plus, Borcea este de părere că Gigi Becali nu are șanse reale de a câștiga o astfel de luptă, motiv pentru care ar trebui să nu se implice.

Cristi Borcea îl îndeamnă pe Gigi Becali să nu candideze la prezidențiale



"Nu știu (dacă va candida Gigi Becali la prezidențiale - n.r.). Dacă nu va candida Simion, cred că el va candida, nu am vorbit de alegeri. Eu cred că va candida.



Eu aș vrea să fie (șanse realiste să câștige - n.r.), dar nu cred că are șanse și, după părerea mea, eu ca sfat când o să vorbesc, dacă o să vorbesc cu el, să nu se bage în mizeria asta politică.



Are biserica, are Steaua (FCSB - n.r.), nu cred că îi mai trebuie lui, chiar dacă nu câștigă un balamuc și o mizerie în plus.



Am văzut că se încarcă acum de la emisiuni și de la ce zic oamenii. N-are rost să continue”, a spus Cristi Borcea, potrivit Fanatik.



Gigi Becali este un om de afaceri român, deținătorul clubului FCSB. A fost membru al Parlamentului European între iunie 2009 și decembrie 2012 și membru al Parlamentului României din decembrie 2012 până la condamnarea penală în mai 2013. În momentul este deputat, ales pe listele AUR.