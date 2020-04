El e number one :) Cine se ocupa de toate donatiile lui Gigi Becali in lupta cu coronavirusul! E mana dreapta a lui Gigi si e ajutat de o contabila si un avocat

Gigi Becali a donat numeroase echipamente spitalelor in lupta cu COVID-19.

Starea de urgenta din Romania s-a prelungit cu o inca o luna. Desi initial ar fi trebuit sa dureze pana pe 15 aprilie, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decis sa o mai prelungeasca pentru inca 30 de zile.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, s-a implicat serios in lupta imptriva coronavirusului si a donat echipamente de protectie si mancare spitalelor. De aceste donatii pe care Becali le-a facut, s-a ocupat Ionut Lutu, mana dreapta a lui Gigi, potrivit Fanatik.

In primele zile cand autoritatile au decis izolarea la domiciliu, dar ordonantele nu erau atat de aspre, Gigi Becali mergea zilnic la Palatul din Aleea Alexandru, alaturi de Ionut Lutu. Din momentul in care s-au insprit legile, Becali nu a mai mers deloc la palat, ci a preferat sa stea la Pipera, unde mai merge la o biserica de la care are cheie pentru a se ruga.

Astfel, Ionut Lutu este cel care se ocupa de hartii. Acesta le primeste de la o contabila si de la un avocat si efectueaza plata dupa ce Becali isi da acceptul. In momentul in care vine omanda, Lutu verifica toata marfa, apoi aceasta este trimisa la spitale sau la medici, acolo unde Becali vrea sa ajute.