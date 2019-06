Rednic a incheiat orice negociere: "Afacerea a cazut! Sper ca Negoita sa ajunga precum Copos!"

Mircea Rednic continua razboiul de la distanta cu Ionut Negoita, finantatorul lui Dinamo.

Fostul antrenor a spus ca nici macar nu a luat in calcul oferta facut de Negoita de a cumpara un pachet majoritar de actiuni la Dinamo.

Rednic este de parere ca totul a fost doar o strategie a lui Negoita de a linisti suporterii.

"N-am luat in seama oferta facuta de patronul clubului. Tu ma dai afara si dupa doua zile imi propui sa cumpar 51% sau 67%... N-am luat in serios aceasta oferta. A facut-o doar sa linisteasca suporterii sau sa zica fanii 'Uite, ba, i-am dat-o lui Rednic si n-a vrut. Tot la mine ati venit'.

Oferta a fost facuta de Alexandru David, de aceea nu pot sa o iau in serios. Am iesit cu el la o braserie si mi-a facut oferta. Ar trebui sa le fie jena celor de la Dinamo ca mi-au facut aceasta oferta. Sa nu uite ca prima data cand am fost la Dinamo echipa a produs: s-au vandut jucatori in valoare de 3 milioane de euro! Eu sunt aproape de suporteri. Pentru moment, afacerea a cazut. Sper ca Negoita sa ajungă precum Copos, sa spuna ca vinde clubul pentru un euro si sa nu-l ia nimeni", a declarat Mircea Rednic la DigiSport.