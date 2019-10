"Mi-e frica sa nu ajungem sa plangem dupa Negoita, cum a plans Rapidul dupa Copos!" Un fost capitan al lui Dinamo, reactie dupa anuntul lui Negoita: "Mama, mama! Eu un soc!"

Vestea ca Ionut Negoita vrea sa se retraga din pozitia de patron al lui Dinamo a zguduit suflarea dinamovista.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, spera ca anuntata detasare a afaceristului Ionut Negoita de Dinamo sa nu duca la falimentul clubului, cum s-a intamplat cu majoritatea cluburilor de traditie din fotbalul romanesc in ultimul deceniu.

„Mama, mama! E un soc pentru mine, chiar nu ma asteptam. Cum sa se vorbeasca de faliment, cand echipa si-a revenit din punct de vedere sportiv? Ma gandeam, la cum joaca echipa, ca se vor inghesui cumparatorii. Echipa si jocul arata bine, antrenorul a aratat ca e maestru, iar clubul a iesit cu bine dintr-un moment foarte greu, din care multi dinamovisti nu credeau ca va iesi asa repede. Avem atitudine, Nistor e excelent in teren, jucatorii au rautate, suporterii par sa se fi intors pe stadion, exista sanse mari la play-off.

Negoita o fi suparat ca e injurat la fiecare meci, poate ca are dreptate, dar nu poate lasa clubul asa, in drum. Nu cred ca e vorba de bani, ci de confortul lui. Nu e placut sa te injure cineva pe stadion la fiecare meci. Mi-e ca e cam groasa. L-am injurat pe asta, cum l-au injurat si rapidistii pe Copos, cei de la Farul pe Bosanceanu sau cei de la Vaslui pe Porumboiu. Mi-e sa nu ajungem in situatia lor. Dinamo ar fi singurul club cu pretentii care nu a avut probleme de acest gen, cu faliment, desfiintare, reinfiintare... Daca cade Dinamo, o sa aiba de suferit si Liga 1, si drepturile tv, o sa sufere toata lumea, nu exista motive pentru rivali sa se bucure. Mi-e frica sa nu ajungem la ziua aia cand o sa plangem dupa Negoita, cum a plans Rapidul dupa Copos. Sa ne fereasca Dumnezeu de ziua aia!”, a declarat Cristi Munteanu pentru Sport.ro.