"Oraşelor noastre le-ar plăcea să găzduiască Euro, dar se luptă pentru libertatea lor". Într-o înregistrare video publicată pe X, federaţia ucraineană arată 13 dintre jucătorii săi care vor participa la Euro 2024 şi provin din oraşe devastate de războiul cu Rusia, care durează de peste doi ani, relatează Le Figaro.

România - Ucraina, meciul de debut al tricolorilor la EURO 2024, se joacă luni, de la ora 16:00, LIVE pe PRO TV și VOYO

Timp de 1 minut şi 25 de secunde, jucătorii se prezintă şi îşi precizează oraşul natal:

"Mă numesc Andrey Lunin, sunt portar la Real Madrid. Eu mă numesc Mykhaïlo Mudryk şi joc pentru Chelsea. Amândoi venim din Krasnohrad, în regiunea Harkov".

Odată făcută prezentarea, au urmat imagini din acelaşi oraş, devastat acum de bombardamente.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"

13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS