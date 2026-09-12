Fostul preşedinte al Federaţiei de fotbal din Maldive (FAM), Bassam Adeel Jaleel, a primit o suspendare pe viaţă din orice activitate legată de acest sport pentru utilizarea în interes personal a fondurilor de ajutor destinate combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a anunţat vineri FIFA, informează Reuters.

Bassam Adeel Jaleel din Maldive, OUT din fotbal și 32 de ani de închisoare

Jaleel fusese anterior suspendat provizoriu, pe fondul unei anchete privind acuzaţii de spălare de bani, delapidare şi corupţie. De asemenea, FIFA a dispus ca Jaleel să plătească o amendă de un milion de franci elveţieni (1,23 milioane de dolari).

Jaleel nu a putut fi contactat pentru a comenta situaţia. Presa locală a relatat că Jaleel execută pedepse cu închisoarea însumând 32 de ani pentru depunerea unor fonduri FIFA în propriul său cont şi pentru utilizarea banilor din planul de asistenţă FIFA pentru COVID-19 în vederea achiziţionării unui apartament.

Publicaţia maldiviană Sun Online a relatat că acesta a fost plasat în arest la domiciliu luna trecută, la recomandarea unei comisii medicale. El mai fusese plasat în arest la domiciliu în luna martie, dar a fost trimis înapoi în închisoare în urma reacţiilor negative ale opiniei publice.

Ce alte suspendări au fost dictate

FIFA a anunţat că fostul director financiar şi administrativ al FAM, Mohamed Ageel, a primit o suspendare de 10 ani.

Ageel a fost obligat să plătească o amendă de 100.000 de franci elveţieni pentru "facilitarea şi tăinuirea utilizării abuzive a fondurilor FIFA, utilizarea de documente falsificate şi necooperarea cu comisia de etică independentă a FIFA", a adăugat forul fotbalistic mondial.

De asemenea, FIFA a anunţat suspendarea pe viaţă a fostului preşedinte al Federaţiei de fotbal din Montserrat (MFA), Vincent Cassell, precum şi o amendă de un milion de franci elveţieni, pentru "abuz de putere, conflicte de interese sistemice, utilizarea necorespunzătoare a fondurilor FIFA şi MFA, precum şi pentru un comportament care a afectat integritatea fizică şi psihică a membrilor personalului MFA".

Fostul secretar general al MFA, Tandica Hughes, a primit o suspendare de 15 ani şi o amendă de 150.000 de franci elveţieni pentru că "a beneficiat personal de pe urma unor tranzacţii necorespunzătoare care implicau resurse ale FIFA şi MFA şi a facilitat astfel de tranzacţii", a indicat FIFA, citată de Agerpres.

Reuters a contactat federaţiile de fotbal din Maldive şi Montserrat pentru a solicita un punct de vedere.