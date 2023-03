Ca președinte al evenimentului, Piqué a participat la Final Four-ul turneului, desfășurat pe Camp Nou, în fața a 92.522 de spectatori. Fostul fundaș a venit alături de cei doi băieți ai săi, Milan (9 ani) și Sasha (11 ani).

Unul dintre spectatori a filmat un moment devenit viral în Spania și comentat îndelung în presă și pe rețelele de socializare. Fostul fundaș central a fost surprins cum își ceartă copiii, lucru care a născut o nouă controversă față de Piqué, după scandalul cu Shakira din ultimele luni.

Nu se cunoaște contextul în care catalanul a ajuns să îi certe pe cei doi băieți, însă reacțiile nu au întârziat. „Lumea de pe rețelele de socializare a protestat la adresa lui Piqué, spunând că nu se poate face așa ceva în public cu un copil”, a scris publicația Cuatro Deportes.

După divorțul lui Gerard Piqué de Shakira, cei doi băieți ai fostului cuplu au rămas în grija mamei. Până la vară, Milan și Sasha se vor muta la Miami cu Shakira. Mutarea ar fi trebuit să aibă loc încă din luna ianuarie a acestui an, dar a fost amânată din cauza stării de sănătate al tatălui artistei din Columbia, potrivit publicației catalane Sport.

„Mă întreb dacă Gerard Piqué este unul dintre acei tați care își întreabă copiii ce le place și ce vor să facă ori dacă este unul dintre cei care le impun lucruri”, a scris, pe Twitter, jurnalistul Adolfo Rodríguez.

@3gerardpique is clearly mad at Milan. Shouting at the poor child in public. I don’t know the context though but I am never comfortable with a Dad shouting at the kids. pic.twitter.com/DDPPgaTGKV