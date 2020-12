Campion multiplu la tenis de masa, a murit dupa un accident cu masina! Acesta era fiul adjunctului IPJ OLT

Accidentul cumplit a avut loc miercuri seara, in jurul orei 22:00, la limita dintre judetele Olt si Arges.

Tanarul de 19 ani si-ar fi pierdut viata pe drumul european E 574, in dreptul localitatii Negreni. Cristian Radoi, era fiul adjunctului IPJ OLT, Marius Radoi, iar in momentul accidentului se afla singur in masina.

Tanarul a derapat in momentul in care executa un viraj, iar masina pe care o conducea a lovit capul unui pod, impactul fiind fatal. Eforturile echipajelor de prim ajutor si al medicilor de la spital au fost in zadar.

Cristian Radoi era student si campion multiplu la tenis de masa.