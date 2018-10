Tragedie in fotbalul din Romania! Si-au pierdut viata in urma unui tragic accident rutier

Doi suporteri si-au pierdut viata in urma unui grav accident rutier

Doi suporteri ai formatiei UTA Arad si-au pierdut viata in urma unui accident rutier in timp ce alti doi sunt grav raniti.

UPDATE: Un al treilea suporter al formatiei UTA Arad a decedat in urma gravului accident rutier.



"Familia ros-alba a fost lovita in aceasta seara de vestea unui tragic accident auto in care au fost implicati patru suporteri, dintre care doi si-au pierdut viata. Au plecat dintre noi Bogdan Mihoc si Bogdan Moisi, iar ceilalti doi sunt raniti. Clubul transmite sincere condoleante familiilor celor doi si se roaga pentru santatatea celorlalti. Dumnezeu sa ii odihneasca in pace!" Se arata in comunicatul de pe site-ul oficial al clubului din Arad.